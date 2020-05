Sophie Turner mostra barriga de grávida ao caminhar com Joe Jonas em Los Angeles

Sophie Turner, 24, foi flagrada por fotógrafos durante uma caminhada com o marido, o cantor Joe Jonas, 30, nesta semana. Desde que a gravidez foi revelada, em fevereiro deste ano, a atriz britânica evitava deixar a barriga em evidência.

A ex-estrela de "Game of Thrones" vestia moletom, leggings, chinelos Ugg e uma máscara, enquanto o cantor optou por uma camiseta vermelha , jeans, uma jaqueta leve e uma máscara. De acordo com Page six, Turner escondia sua barriga com vestidos de boneca e blusas que ela carregava na frente da barriga.

Casados desde maio de 2019, Sophie Turner e Joe Jonas ainda não comentaram sobre a gravidez. Em fevereiro de 2020, a revista US Weekly afirmou que fontes americanas haviam confirmado a gravidez e que o casal mantinha segredo, mas que familiares e amigos mais próximos já sabiam.

A atriz se mudou de Londres para os EUA em 2018 para realizar um velho sonho de viver na cidade. Eles se casaram em uma cerimônia surpresa em Las Vegas, em maio de 2019, após o Billboard Music Awards. Eles realizaram um segundo casamento no Château de Tourreau em Sarrians, França, durante o verão.

Em abril deste ano, o cantor Joe Jonas falou abertamente como tem sido a quarentena ao lado da esposa durante bate-papo descontraído com o apresentador do E! News, Andy Cohen. O integrante da banda Jonas Brothers disse que estava sendo bom ficar em casa com a amada.

"Eu tenho que perguntar a ela... Acho que para nós é bom ter um ao outro durante esse tempo, mas acho que pode ser diferente para muitas pessoas", disse o artista.