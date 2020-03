Solenidade de entrega do Prêmio de Literatura Unifor é cancelada; vencedores serão anunciados online

A solenidade de entrega do Prêmio de Literatura Unifor, que estava programada para ocorrer no dia 23 de março, às 19h, no auditório da Biblioteca Unifor, será cancelada, seguindo as diretrizes de suspensão das atividades realizadas na Universidade de Fortaleza, motivadas pela prevenção ao contágio do novo coronavírus. Até o dia 2 de abril, os vencedores das duas categorias da premiação - Obra Inédita e Trabalhos Inéditos - serão divulgados por meio do site da Universidade.

Anunciado em novembro de 2019, o projeto foi idealizado pelo docente Batista de Lima e consiste em uma ação de estímulo à produção literária no ambiente universitário.

Os interessados em participar da competição tiveram até meados de dezembro para submeter um número máximo de três trabalhos originais do gênero conto, consistindo estes em uma obra de no mínimo cem páginas (categoria Obra Inédita) ou um conto de até cinco páginas (categoria Trabalhos Inéditos), que seriam avaliados por uma Comissão Julgadora composta por professores de literatura em língua portuguesa.

O participante vencedor da categoria Obra Inédita terá como prêmio a publicação do original submetido para o concurso em uma tiragem de 400 exemplares, além de passagens aéreas para São Paulo, onde visitará a Biblioteca Brasiliana Guita e José Mindlin.

Já em relação à categoria Trabalhos Inéditos, os participantes que figurarem entre os 20 melhores colocados terão seus contos reunidos em uma coletânea, que será impressa com tiragem de 20 exemplares para cada candidato. Aquele que atingir a primeira posição nessa outra categoria também receberá passagens aéreas para conhecer a Biblioteca Nacional, no Rio de Janeiro.

Em nota oficial publicada na última segunda-feira (16), a Universidade de Fortaleza, guiada pelas orientações do Ministério da Saúde, declarou suspensão temporária das aulas presenciais até o dia 31 de março de 2020. Os eventos extracurriculares que aconteceriam no campus durante todo o mês já haviam sido previamente cancelados. Orientações diversas sobre a interrupção do funcionamento da instituição e medidas preventivas ao COVID-19 estão sendo divulgadas nas mídias sociais da Universidade e no portal.

