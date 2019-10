Solange Almeida pede doações para equipes de resgate do desabamento no Edifício Andrea

A cantora Solange Almeida pediu doações para as equipes de resgate que realizam operação no local do prédio desabado em Fortaleza na última terça-feira (15). A imagem, divulgada pela Cruz Vermelha Brasileira no Ceará, informa a necessidade de colchonetes, lençóis, caixas de isopor e materiais descartáveis para a continuidade das ações no Edifício Andrea.

A artista foi uma das personalidades a se manifestarem sobre o caso. Wesley Safadão e Tom Cavalcante também falaram sobre o assunto e demonstraram solidariedade às vítimas. A influencer Thyane Dantas, esposa de Safadão, também pediu pelas doações por meio de publicação na rede social.

Até o momento, de acordo com a Cruz Vermelha, as doações estão sendo aceitas na Rua Dr. José Lourenço, Nº 3280, no bairro Joaquim Távora.