A forrozeira Solange Almeida acaba de lançar novo repertório. A produção gravada no ano passado, na cidade de Salvador (BA), com o produtor Rafinha RSQ, nome em ascensão no pop nacional. Lançado neste fim de semana, o primeiro EP do projeto "Essência" apresenta quatro músicas inéditas como no funk "Quero ver tu balançar", feita por Solange com a adesão da cantora Tainá Costa.