Solange Almeida bloqueia Xand Avião no Instagram, afirma cantor em entrevista

O cantor Xand Avião afirmou, em entrevista ao TV Fama, que foi bloqueado por Solange Almeida no instagram. A forrozeira está com processo em andamento na Justiça contra a banda e os sócios do Aviões do Forró. A cantora quer receber valores referentes a saída dela que não foram pagos.

Durante a entrevista, o cantor declarou que o contato com a forrozeira está mais díficil e que ela bloqueou ele na rede social. "Estamos resolvendo na justiça e não tenho o que falar da Sol, só agradecer por tudo que ela fez por mim, sou fã e sempre fui, tudo vai se resolver".

Questionado se ainda são amigos, o cantor disparou: "Tem que ser, sou padrinho do filho dela, não tem como ser diferente, temos que ser amigos pra sempre". Além disso, Xand conta que Sol o bloqueou o Instagram. Sobre parcerias, ele revela que irão fazer uma música com Marília Mendonça e Claudia Leitte.

Processo



Segundo os advogados de Solange, ela foi expulsa da banda sem acordo prévio. “Ocorre que em setembro de 2016 os sócios Carlinhos Aristides e Isaias CD – sem qualquer justificativa para tanto! – comunicaram a cantora Solange Almeida que a ‘banda’ não tinha mais interesse na sua permanência, como se isso fosse possível e que a mesma só era bem vinda até o término do carnaval de 2017, o que de fato se concretizou em 28/02/2017”.