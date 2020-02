Socióloga Glória Diógenes é a nova diretora da Biblioteca Estadual do Ceará

Em fase final para ser reinaugurada, a Biblioteca Estadual do Ceará (BECE) agora vai ser dirigida pela socióloga e pesquisadora Glória Diógenes. O anúncio foi feito pela Secretaria da Cultura do Estado do Ceará (Secult), nesta quinta-feira (27).

De acordo com o secretário da Cultura do Estado do Ceará, Fabiano Piúba, a escolha se deu pelo novo conceito que o equipamento terá com a reforma. "Como socióloga, a Glória traz um pouco do que estamos pensando de conceito e de programa da biblioteca. Será uma biblioteca conectada com uma ação cultural e educativa, mas também atuando como ambiente de produção de conhecimento e do fomento à pesquisa", ressalta.

"A mensagem que deixo para esse início é de que a instituição deva ir para além dos seus muros, atuando na construção de um agir social", destaca Glória.

A reinauguração da Biblioteca está prevista para acontecer ainda no primeiro semestre deste ano após reforma para modernizar o equipamento, que foi integrado ao Centro Dragão do Mar de Arte e Cultura.