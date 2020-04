Sobre tarefas domésticas, Luan Santana brinca e confessa: “Não aguento mais ver louça”

Após revelar que passou a morar junto da noiva, Luan Santana desabafou na internet que estava cansado das tarefas domésticas. A confissão foi feita para divertir Jade Magalhães, que o flagrou lavando a louça do almoço.

“Vamos dividir os trabalhos. Você lavou, eu seco”, disse Luan depois de compartilhar o resultado da refeição. A reclamação veio na sequência: “Não aguento mais ver louça.”

Nos stories, Jade mostra Luan lavando a louça Reprodução / Instagram

Quando a louça da cozinha acabou, a noiva do sertanejo o filmou novamente, desta vez indo lavar uma grelha de churrasco, em outro local da casa. “Este é o lado que ninguém mostra. Olha o sofrimento”, comentou Jade.

O anúncio de que estariam morando juntos foi feito pelo próprio cantor, através de suas redes sociais. "Tô morando com ela, tô namorando ela, sendo feliz com ela”, escreveu na legenda da publicação no Instagram.