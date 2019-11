Sobral sedia XIII Encontro Mestres do Mundo de 4 a 7 de dezembro

A 13ª edição do Encontro Mestres do Mundo, com o tema "Construindo Resiliência entre girassóis e mandacarus", acontece de 4 a 7 de desembro pela a primeira vez, em Sobral. O evento reúne os Tesouros Vivos da Cultura do Ceará, dando continuidade à itinerância do projeto, iniciada em 2018, com ampla programação gratuita.

Nesta edição, os saberes e fazeres, patrimônio intangível mantido pelos Mestres da Cultura, serão apresentados por meio de uma metáfora poética que os associam à natureza dos girassóis e mandacarus, flores nativas do Brasil.

“Queremos aprender com estas pessoas/mandacarus a ser fortes, com sua capacidade de se proliferarem em terrenos e climas áridos e de, apesar de tudo, se multiplicarem a esmo. É um olhar para a natureza da qual somos parte, na busca de entender a floresta, o território planetário com sua água, fonte de vida, única forma de salvar o que é vital, fundamental”, explica a curadora Lourdes Macena.

“‘Construindo resiliência entre girassóis e mandacarus’ nos manterá entre eles, os Tesouros Vivos, nos fazendo sentir sua energia, e em toda a programação estará evidente que salvaguardar o patrimônio implica também em salvar o planeta e garantir a terra para quem dela precisa e sabe fecundar o chão”, complementa o secretário de Cultura, Fabiano dos Santos Piúba.

Durante os quatro dias de evento, Sobral irá receber os grandes detentores do conhecimento da nossa cultura, além de atrações de outros estados das regiões Norte e Nordeste, que pretendem envolver público e moradores de toda a região. A programação, completamente gratuita e aberta ao público, contará com a Arena dos Mestres; espaços de formação; Feira Gastronômica e de Artesania; e Espaço dos Encantados.

O XIII Encontro Mestres do Mundo é uma realização da Secretaria da Cultura do Estado do Ceará – SECULT, com produção do Instituto Assum Preto e apoio do Fórum Cearense de Cultura Popular Tradicional e da Comissão Cearense de Folclore. O Encontro recebeu em 2017 o Prêmio Rodrigo Melo Franco de Andrade do IPHAN, pela sua importância na preservação e difusão do patrimônio imaterial cearense.

Serviço:

XIII Encontro Mestres do Mundo

Data: 4 a 7 de dezembro de 2019

Local: Sobral-CE

Classificação: Livre

Programação gratuita e aberta ao público