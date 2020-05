Só Mais Um Episódio 21: Séries para acalmar a mente nessa quarentena

Powered by RedCircle

O podcast Só Mais Um Episódio reuniu lista com indicações de séries que podem trazer leveza ao seu dia durante esse período de isolamento social.

Toda a carga dramática da vida real parece ter obrigado a gente a rever o estilo das séries que a gente costumava ver e nunca o conceito de TV conforto foi tão necessário. Cada vez mais precisamos de episódios que nos façam esquecer um pouco a realidade e acreditar num mundo onde o riso é o que predomina.

