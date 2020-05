Só Mais Um Episódio 20: como Breaking Bad mudou a vida de Bryan Cranston

Powered by RedCircle

Quando subiu ao palco do Emmy para receber um dos quatro prêmios que levou pelo trabalho como Walter White em Breaking Bad, o ator Bryan Cranston confessou que se sentia como a Cinderela. Bryan viu o ápice da carreira chegar só depois dos 50 anos de idade após aceitar fazer um papel que transformaria sua vida.

O 20º programa do podcast Só Mais um Episódio conta um pouco sobre a vida de Bryan Cranston e analisa a importância dele em Breaking Bad.



Bryan Cranston quase foi policial

Antes mesmo de conseguir emendar trabalhos como ator, Bryan colecionou diferentes papéis da vida real. Foi segurança de supermercados, distribuiu jornais, foi garçom, salva-vidas, celebrou casamentos e quase entrou na academia de polícia de Los Angeles. Sim, por um momento, a vida de Bryan se encaminhava para ser policial, mas ele não queria desistir do desejo de ser ator.

Até Breaking Bad, ele fez diversos pontas em comerciais. Desde propagandas de pasta de dente até desodorante. Fez pequenas participações em séries, como a famosa Seinfeld.



Bryan Cranston em Malcolm in The Middle

Antes de Walter White, o papel mais famoso de Bryan Cranston, até então, era o pai de Malcolm na série Malcolm in The Middle. A série de comédia foi exibida entre 2000 e 2006, teve relativo sucesso no Brasil e já abusava do recurso de quebrar a quarta parede muito antes de Kevin Spacey fazer isso em House of Cards.

Quando a vida como coadjuvante parecia ser a realidade de Bryan Cranston, no entanto, ele recebeu o projeto de Breaking Bad e o convite para viver Walter White na TV.

Jamais saberemos se Breaking Bad teria obtido o mesmo sucesso sem Bryan Cranston e com outro ator. A certeza que temos é que ele logo compreendeu o que o personagem precisava para se consolidar como um marco na história da TV.

Embora a vida real seja repleta de pessoas como Walter White, na ficção, são raros os personagens que conseguem furar a superficialidade do que representa ser do bem ou do mal e protagonizarem trajetória de transformação tão intensa ao longo de uma série.

O tímido professor de Química Walter White se transformou no temido Heinsenberg e conseguiu monopolizar nossa atenção ao narrar essa trajetória principalmente porque fomos presenteados por uma atuação única de Bryan Cranston. Por sua atuação em Breaking Bad, a Cinderela Bryan Cranston ganhou 4 Emmys, além de um Globo de Ouro.