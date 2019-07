Skincare: cuidados diurnos com a pele e o que usar antes de dormir

Não há dúvidas que o interesse pelos cuidados com a pele do rosto está cada vez maior. No entanto, se você ainda é daquele tipo que usa a correria do dia a dia como desculpa para não fazer um ritual de ‘skincare’, o Verso preparou uma lista com dicas de uma rotina básica para seguir.

As orientações da médica dermatologista Priscilla Rodrigues servem para qualquer tipo de pele, porém, para tratamentos mais específicos, o ideal é que o paciente faça uma consulta com o profissional de preferência.

Cuidados diurnos: sequência ideal para seguir

Lavagem: o primeiro passo deve ser feito com um sabonete específico para seu tipo de pele, segundo a médica.

Hidratação: use hidratante facial comum, para pele sensível ou um rejuvenescedor, variando de acordo com a demanda do paciente.

Fotoproteção: o último passo é fundamental, especialmente por conta do clima do Ceará. A doutora Priscilla explica que, para o dia a dia, o ideal é apostar nos protetores solares específicos para o rosto, já que os componentes tendem a deixar o produto com aspecto mais leve. Ela ainda ressalta a importância de reaplicá-lo a cada pelo menos três horas.

Cuidados noturnos: produtos para alternar

O primeiro passo é a higienização da pele que pode ser feita com tônico ou água micelar para retirar as impurezas ou maquiagem, depois lavar com o mesmo sabonete da manhã. Posteriormente, vem a hidratação e, caso seja necessário, o uso de ácidos ou clareadores.

A dica da médica é fazer um intercâmbio desses produtos, “numa noite você pode hidratar, rejuvenescer ou usar uma vitamina C e na outra alternar com um ácido para clarear ou de tratamento da acne”.