“Sinta-se em casa”: Marcelo Adnet estreia diário de quarentena na Globoplay

Em quarentena, Marcelo Adnet revira gavetas e personagens para compartilhar crônicas diárias diretamente de sua casa. Com vídeos curtos, o projeto “Sinta-se em casa”, um diário de quarentena produzido exclusivamente para o Globoplay, estreiou nesta segunda-feira 13 e conta com episódios inéditos de segunda a sexta, a partir das 19h, abertos também para não-assinantes.

Adnet já vinha entretendo o público das redes sociais, por meio de paródias e interpretações de tom ácido. De política até BBB, as novas crônicas do humorista contam com imitações e devaneios variados sobre os assuntos mais relevantes do dia anterior.

“Uma nova realidade chegou pra todos nós, surpreendendo toda a humanidade. Temos que nos adaptar ao novo jeito de viver. Assim, início essa jornada de vídeos simples, feitos de casa, artesanalmente, apenas com o que tenho nas gavetas. A humanidade se reinventa e se adapta nas mais diversas áreas”, diz Marcelo.