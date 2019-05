A cantora Simone recebeu uma bolsa de R$ 4,5 mil, equivalente a 980 euros, da irmã Simaria na última sexta-feira (24). Completando 35 anos, a artista comemorou o aniversário ao lado do marido e da família com uma festa em Orlando, nos Estados Unidos.

Em turnê pela América do Norte, a dupla se apresentou em Nova Jérsei no sábado (25) e faz show em Boston neste domingo (26). No Instagram, Simone compartilhou as felicitações de amigos próximos nos stories e recebeu comentários dos fãs em postagem.