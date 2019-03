Simaria renova bodas em Las Vegas ao completar 10 anos de casamento; veja fotos

Em segredo, Simaria e o marido, o espanhol Vicente, renovaram os votos de frente para o Grand Canyon, em Las Vegas, nos Estados Unidos. A cerimônia aconteceu antes do Carnaval.

O casal celebrou os 10 anos de união com uma recepção em alto estilo, preparada pela tribo hualapai. O casamento aconteceu no Grand Canyon West no Eagle point e foi o primeiro realizado na ponte de vidro Skywalk, que tem mais de 975 metros de altura.

O vestido de Simaria foi desenvolvido pela marca marca australiana Nektaria. "Este foi um momentos mais lindos da minha vida. Falarei SIM quantas vezes forem preciso. Sou apaixonada pelo meu marido e pela família que construímos juntos", declarou a cantora.