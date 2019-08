Simaria divulga fotos do batizado do filho: 'Veio com missão de salvar minha vida'

Simaria, 37, comemorou o batizado de seu caçula e dividiu a ocasião com seus seguidores nesta sexta-feira (2). Pawel, 4, é fruto do casamento da cantora com o empresário espanhol Vicente Escrig.

Em seu Instagram, Simaria publicou foto ao lado do marido e dos filhos. A cantora, que também é mãe de Giovanna, 7, agradeceu ao irmão e a cunhada pelo apadrinhamento do pequeno. "Pawel veio com a missao de salvar minha vida. Agradeço a Deus todos os dias por esse presente, meu filho está blindando pelo amor de Cristo!", disse.

Simaria e a irmã, Simone, 35, foram nomeadas em julho Embaixadoras da Festa de Barretos, ganhando o título de primeiras mulheres a exercerem a função. No entanto, a dupla garante não se sentir intimidada: "Tenho certeza que faremos bonito e honraremos o posto", disse Simone em uma entrevista à reportagem.

As irmãs levarão a Barretos sua atual turnê, "Aperte o Play", que tem sucessos como "Um em um Milhão" e "Qualidade de Vida". Simone e Simaria sucedem Gusttavo Lima, que ficou no posto de embaixador por dois anos consecutivos.