Simaria comemora aniversário do filho vestida de Mulher-Maravilha

Simaria, da dupla com Simone, celebrou o aniversário de 4 anos de seu filho Pawel de uma maneira diferente e "mágica". A cantora transformou a garagem de sua casa na noite desta quarta-feira (11) em um espaço com uma decoração baseada nos heróis da Liga da Justiça, da DC. Ela mesma topou entrar na brincadeira se vestindo de Mulher-Maravilha, enquanto seu marido, Vicente, se vestiu de Superman. Já Pawel se vestiu de Batman, enquanto sua irmã Giovanna de vestiu também de Mulher-Maravilha.

A festa teve cerca de 100 convidados e contou com rodízio de pizza, cachorros-quentes, salgadinhos, algodão-doce, bolos e sorvetes. Simaria também comemorou seu aniversário no final de junho com uma grande festa cheia de famosos. Dentre as celebridades que marcaram presença estavam Rodrigo Faro, Luiz Bacci, Karina Bacchi e Adriane Galisteu. Durante o evento, eles puderam conferir um show particular das irmãs.