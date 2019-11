Silvero Pereira recebe prêmio Homem do Ano por papel em Bacurau usando vestido de estilista cearense

Silvero Pereira foi um dos artistas premiados na nona edição do Men of The Year, prêmio pela revista GQ que aconteceu nesta quarta-feira (27) no Copacabana Palace. Reconhecido pelo forte papel de Lunga, cangaceiro queer do filme "Bacurau", o ator levou o prêmio de Homem do Ano na categoria Cinema.

Vestido de drag, com vestido assinado pelo estilista Lindebergue Fernandes, o cearense fez o discurso mais emocionante da noite, segundo publicação da revista.

"Eu imagino que muita gente deve se perguntar agora: 'como alguém pode ganhar um prêmio chamado "Homens do Ano" vestido dessa forma?' 'É para aparecer?' Não, eu não quero likes. Eu vim do sertão do Ceará. Sei o que é passar fome e o que é passar sede. Eu fui violentado socialmente por diversos anos. Mas eu estou aqui e queria dizer que o meu lado feminino empodera o meu lado masculino. É por isso que eu vim assim", disse.

Nas redes sociais, Silvero compartilhou momentos importantes da noite, como detalhes do vestido, a chegada no evento e, claro, o recebimento do prêmio.

Dentre outros vencedores da noite, Anitta foi eleita Mulher do Ano pela segunda vez. Na categoria Personalidade Digital, Felipe Neto foi o premiado. Fábio Porchat recebeu o prêmio Televisão. Já na categoria Música, Baco Exu do Blues venceu o MOTY.