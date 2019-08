Silvero Pereira protesta com placa de censura na boca na pré-estreia de Bacurau no Rio de Janeiro

Silvero Pereira resolveu fazer um protesto durante a pré-estreia do filme Bacurau realizada no Rio de Janeiro na noite desta segunda-feira. O ator cearense apareceu com a boca tapada por uma placa onde se lia "Censura não!".

O ator está no elenco do filme de Kleber Mendonça Filho e Juliano Dornelles interpretando o justiceiro Lunga, um homem que se afasta da cidade por não se sentir acolhido, mas retorna quando os habitantes precisam de reforços contra a ameaça vinda de fora.

O protesto, segundo Silvero, foi contra a declaração de Jair Bolsonaro de que iria suspender edital para filmes com temática LGBTQ.

Também estiveram presentes no evento outros atores do filme, como Sônia Braga, Karine Teles, Suzy Lopes e Bárbara Colen.

O filme participou do Festival de Cannes, onde ganhou o prêmio do júri, além de ter vencido como melhor filme no Festival de Cinema de Munique.