Silva canta Marisa Monte em Fortaleza, parceria com o programa 'Natal Solidário'

A obra musical de Marisa Monte será interpretada na voz do cantor Silva no próximo dia 21 de dezembro, no Sesc Fortaleza. O show é parte da campanha “Natal Solidário: Doe Alimentos e Transforme Vidas”, com o objetivo de arrecadar doações para o programa Mesa Brasil Sesc.

A parceria entre os cantores resultou no álbum "Silva canta Marisa", indicado ao Grammy Latino de "Melhor Álbum de Música Popular Brasileira" em 2017. A iniciativa de dedicar o quarto disco do cantor a releituras das canções de Marisa surgiu durante um programa de TV em que Silva foi convidado para apresentar interpretações da obra de um ídolo da música.

No show, Silva canta novas versões de sucessos dos mais de 30 anos de carreira de Marisa, entre eles, "Ainda Lembro", "Beija Eu", "Não Vá Embora" e "Infinito Particular".

O programa Natal Solidário atende mais de 400 instituições socias no Ceará, totalizando o atendimento a cerca de 250 mil pessoas. Os beneficiados recebem doações de alimentos e participam de atividades educativas.

Para quem possui o cartão Sesc, o ingresso pode ser trocado através da doação de 5kg de alimentos não perecíveis e pagar R$5. O restante do público pagará uma quantia de R$10. A retirada dos ingressos começa nesta segunda-feira (2) na unidade Sesc Fortaleza.

Serviço

Silva Canta Marisa

21 de dezembro, às 19h, no Sesc Fortaleza (Rua Clarindo de Queiroz, 1740, Centro). Ingressos: 5kg alimentos + R$5 (com cartão Sesc) ou 5kg alimentos + R$10

Mais informações: 3462.6350