Shows, oficinas e festivais: confira a programação online deste fim de semana

Conteúdos relacionados à arte e cultura perpassam o cotidiano das pessoas que agora se veem em casa para prevenir o contágio do novo coronavírus. Dessa forma, artistas e equipamentos culturais promovem transmissões ao vivo de shows, festival, oficinas e bate-papos para deixar os dias mais leves.

Neste fim de semana, shows de pagode, forró e sertanejo continuam agitando a casa de milhares de brasileiros. Também é oferecida vasta programação gratuita através de projetos como o Pôr do Sol Fortaleza e Porto Dragão, com atrações locais.

Confira abaixo mais informações:

No Centro da Sala

De quinta ( 9) à sábado (11), a partir das 18h, no perfil @centroculturalbelchior no Instagram

A programação musical do Centro Cultural Belchior neste fim de semana conta com muito maracatu, coco, ciranda, dentre outros elementos da cultura popular nordestina. Na quinta, a cantora Eliahne Brasileiro solta a voz pelos encantos ameríndios. Já na sexta, o som do tradicional Grupo Coco das Goiabeiras recupera a história e herança da dança no Ceará. O grupo Brinquedo de Rua anima o sábado com o melhor da cultura nordestina.

Humor e suas múltiplas potencialidades

Sexta (10), às 20h, no perfil @dragaodomar no Instagram

De que forma o humor pode contribuir em momentos de crise? Como os humoristas podem ajudar nesse período de isolamento social? Esses e mais questionamentos sobre o humor como aliado no enfrentamento das dificuldades da vida serão respondidos nesta sexta na live “O humor e suas múltiplas potencialidades”, com o influenciador digital Leo Suricate e a humorista cearense Aurineide Camurupim, convidados pelo Centro Dragão do Mar de Arte e Cultura.

Museu da Fotografia Fortaleza

Às sextas, no perfil @museudafotografiafortaleza no Instagram

Ao pensar na formação e entretenimento do público infantil, o Museu da Fotografia Fortaleza disponibilizará, às sextas-feiras, uma série de vídeos tutoriais das oficinas dadas presencialmente. Serão atividades com corte e colagem, pintura e fotografia para serem reproduzidas dentro de casa. Para o público adulto, o Museu prepara uma lista de indicações de séries e filmes relacionados à fotografia disponíveis no Youtube e Netflix.

Porto Dragão Sessions

Sábado (11), no canal do Youtube Porto Dragão www.youtube.com/PortoDragao

O terceiro episódio da série “Porto Dragão Sessions” é disponibilizado neste sábado, com os artistas Ilya e Astronauta Marinho. O projeto reúne, em oito episódios semanais, 15 artistas e bandas cearenses mostrando um panorama da nova cena musical do Ceará com apresentação dos atores Gero Camilo e Karine Carvalho.Nos dois primeiros episódios, foram apresentados a banda Procurando Kalu, a cantora Luiza Nobel e o rapper LPO. Serão retratados ainda Selvagens à Procura de Lei, Danchá, Daniel Groove, Casa de Velho, Erivan Produtos do Morro, Otogris, Soledad, Projeto Rivera, Jonnata Doll e os Garotos Solventes e Máquinas.

Sol e Mar

Sábado (11), a partir das 16h, no canal oficial da cantora do Youtube

Após grande repercussão da primeira transmissão ao vivo de Solange Almeida no Youtube, a cantora convida Márcia Fellipe para uma segunda apresentação online, cantando seus maiores sucessos. O público também tem voz neste show e pode sugerir canções para serem interpretadas pelas cantoras.

Valesca Popozuda

Sábado (11), às 0h, no perfil @valescapopozuda no Instagram

Diretamente de seu quarto, Valesca Popozuda fez sucesso com sua última transmissão ao vivo pelas redes sociais, com mais de 200 mil visualizações. Com um repertório de funk das antigas, a cantora atende ao pedido de bis do público com mais uma apresentação online, em seu perfil no Instagram.



Gusttavo Lima

Sábado (11), a partir das 20h, no canal oficial do cantor no Youtube

Após 5 horas de muita música e mais de 12 milhões de visualizações na primeira parte do show online, Gusttavo Lima prepara a 2ª edição do “Buteco em Casa” neste sábado. Animando o público, o sertanejo cantou um total de 100 música na primeira apresentação, além de arrecadar mais de R$ 100 mil em doações, toneladas de alimentos e estoque de álcool gel que ajudarão diversas instituições em diferentes regiões do Brasil.



Raí Saia Rodada e Luan Estilizado

Sábado (11), a partir das 17h

Com repertório especial, Raí Saia Rodada e Luan Estilizado agitam a tarde do público com o projeto “A a Z”, apresentando grandes sucessos de suas carreiras, além de música que marcaram época. A transmissão acontece por meio das redes sociais dos cantores.Respeitando as recomendações da Organização Mundial da Saúde, os artistas seguem com agenda de shows suspensa e programam uma serie de conteúdos digitais para entreter os seus fãs, em casa.

Projeto Pôr do Sol Fortaleza

Domingo (12), às 17h, no perfil @felipeadjafre no Instagram

Na quarta edição virtual do Projeto Pôr do Sol Fortaleza, os músicos Nagib Acário e Chambinho do Acordeon acompanham o pianista Felipe Adjafre em uma transmissão ao vivo no Instagram, seguindo as recomendações de distanciamento social. Cantor e multi-instrumentista, Nagib Acário divide-se entre o piano, o teclado, o ukelele e a sanfona e domina um amplo e variado repertório, que vai do clássico à música pop. Já Chambinho do Acordeon traz no repertório os ritmos do xote, xaxado, baião e forró por meio da sanfona, zabumba e triângulo.

Espaço Cultural Unifor

Semanalmente, no perfil @uniforcomunica no Instagram

Visando o alcance pleno da arte na vida das pessoas, o Espaço Cultural Unifor iniciou um movimento de levar informações e curiosidades sobre obras do acervo de arte da Fundação Edson Queiroz, por meio de publicações no Instagram. Artistas nacionais e internacionais, como Lasar Segall, Luiz Hermano, Tarsila do Amaral e Beatriz Milhazes, compõem o projeto.