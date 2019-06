Show gratuito do projeto 'Jazz em Cena' homenageia Billie Holiday

Uma data especial para os fãs do legado deixado por Billie Holiday (1915-1959). No sábado (15), às 19h, o Centro Cultural Banco do Nordeste Fortaleza (CCBNB) sedia mais uma edição do "Jazz em Cena". A intérprete cearense Idilva Germano comanda o show “Lady Sings the Blues”. A atração é gratuita.

Na homenagem à lendária cantora norte-americana, Idilva conta com o talento de renomados instrumentistas do Ceará. No palco, Luciano Franco (guitarra semiacústica e arranjos), Tito Freitas (piano), Jorge Mateus Doudemont (saxofone), Pedro Façanha (contrabaixo acústico) e André Benedecti (bateria). O repertório inclui pérolas como "Autumn in New York", "Body and soul", "Love is here to stay", "The end of a love affair", “Lady Sings the Blues”, entre novas surpresas para o público.

Afinidade

Idilva Germano iniciou a carreira musical em 1988 e participou de múltiplos projetos musicais desde então. Lançou o disco “Urbanita” (2004), divulgando o virtuosismo dos músicos cearenses.Dividindo a arte com a vida acadêmica, Idilva retomou o caminho da música com mais frequência a partir de 2015, quando participou do projeto "Ceará Jazz Series", no Centro Dragão do Mar de Arte e Cultura (CDMAC).

"Billie é uma grande inspiração para muitas cantoras. Para mim, que tenho um trabalho muitas vezes situado entre o jazz e a música brasileira, a influência da musicalidade dela é muito forte e especial", explica a artista em nota de divulgação.

Serviço:

Jazz em Cena - Tributo a Billie Holiday com Idilva Germano. Sábado, 15, às 19h, no Centro Cultural Banco do Nordeste Fortaleza (Rua Conde D´Eu, 560, Centro).

Gratuito. Contato: 99973.3054