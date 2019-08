Show do Criança Esperança será exibido nesta segunda (19), na TV Globo

Nesta segunda (19), a TV Globo apresenta o show de mais uma edição da campanha “Criança Esperança”, após a exibição da novela das nove, “A Dona do Pedaço”. Este ano, a apresentação fica por conta de Leandra Leal, Dira Paes, Fernanda Gentil, Jonathan Azevedo e Flávio Canto. O programa terá direção artística de Rafael Dragaud e direção geral de Antonia Prado.

Os apresentadores vão mediar uma série de shows musicais e uma reflexão a respeito de temas sociais como preservação ambiental, valorização da educação, empoderamento feminino e o racismo. O Criança Esperança chega a 34ª edição e, no Ceará, teve como mobilizador da campanha o ator Silvero Pereira.

“Ser mobilizador é uma oportunidade que a gente tem de aproximar as pessoas, de fazê-las acreditar ainda mais nesse projeto. O mobilizador visita, vê de perto o benefício que cada doação tem proporcionado para as crianças. De alguma maneira, é a pessoa que reporta, dá satisfação sobre a importância dessas doações”, observa o cearense.

Silvero foi padrinho de uma das instituições do Ceará que participaram da campanha e, a pretexto do projeto, ele viajou o Brasil de Norte a Sul. Dentre as experiências que viu de perto, o ator se comoveu ao conhecer a realidade de uma instituição solidária no Acre.

Esta organização “cuida de crianças que foram abandonadas desde recém-nascidas, e elas ficam ali e o grande objetivo da instituição é encontrar as famílias e fazer o reencontro, para que essa família aceite essa criança novamente”, recapitula.

O ator cearense Silvero Pereira viajou pelo Brasil, de Norte a Sul, como mobilizador da campanha este ano Foto: Globo/João Cotta

Para Silvero Pereira, o trabalho do Criança Esperança é uma referência de “solidariedade” e “responsabilidade” com o futuro das crianças brasileiras. “Se a gente não cuidar dessas crianças hoje, não teremos um futuro tão brilhante e especial como esperamos que essa nação tenha”, complementa. Além de Silvero, a campanha contou em 2019 com 30 mobilizadores.

Música

Na programação musical da atração, a dupla Sandy & Junior, que voltou aos palcos recentemente para uma turnê especial, faz a abertura da festa. A cantora Ivete Sangalo interpretará “Eu apenas queria que você soubesse”. E a sequência conta ainda com Michel Teló e Elba Ramalho cantando "Bate Coração”, além do dueto de Gilberto Gil e Anitta com “Palco”, um clássico do tropicalista.

Marília Mendonça, Luan Santana, a dupla Matheus & Kauan, Tiago Abravanel, Jennifer Nascimento, Iza, Karol Conka, Lulu Santos, Buchecha, Thiaguinho e Péricles completam a escalação musical do programa.

Ajuda

Até 25 de agosto, o público ainda pode fazer doações para a campanha. É possível ajudar pelo telefone, ligando para os números 0500 2019 007 (para doar R$ 7); 0500 2019 020 (R$ 20) e 0500 2019 040 (R$ 40). Também é possível doar qualquer valor, a partir de R$ 1, pelo site www.criancaesperanca.com.br.

Em 34 anos de mobilização, o Criança Esperança arrecadou mais de R$ 370 milhões, em benefício de cerca de quatro milhões de crianças e adolescentes de mais de cinco mil projetos sociais, com atuação em educação, esportes, cultura, inclusão e cidadania.