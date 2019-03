Show de Netinho no Carnaval 2019 de Paracuru é cancelado

Uma apresentação do cantor Netinho foi cancelada do Carnaval 2019 do município de Paracuru. Conforme a produção do artista, passagens aéreas da banda chegaram a ser compradas, mas foram surpreendidos com o contato do Município cancelando o show.

"A Prefeitura disse que o Ministério Público embargou o evento porque o valor do cache não era compatível com os recursos e necessidades do Município", explicou ao Verso a produtora Cristiane Freire. Netinho perdeu uma data importante do período carnavalesco e segue em busca de outro evento para fecha a grade do Carnaval.

No município de Paracuru, no litoral oeste do Estado, o Ministério Público firmou um Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) mantendo a festa, mas deixando apenas as atrações locais. "Avaliamos que a apresentação do cantor Netinho era incompatível com a realidade do município. Então firmamos um acordo com o prefeito de manter a festa, mas sem a participação no Netinho", explica a promotora de Justiça Anna Gesteira.

A reportagem entrou em contato com a prefeitura, mas as ligações não foram atendidas.