Show de Agnaldo Timóteo em Fortaleza é cancelado; cantor segue internado

A apresentação de Agnaldo Timóteo em Fortaleza foi cancelada pela produção do evento nesta terça-feira (4). A apresentação ocorreria no Teatro RioMar, no próximo dia 30, mas precisou ser suspensa em razão do estado de saúde do cantor.

Aos 82 anos, o intérprete sofreu um AVC e permanece internado em Salvador sem previsão de alta. Outras apresentações do cantor foram canceladas em Recife e Natal.

A assessoria de comunicação do teatro confirmou que o motivo para a suspensão do show foi o quadro de saúde do cantor e informou que todos os ingressos serão reembolsados.

As compras realizadas pela internet serão estornadas. Os clientes que compraram as entradas na bilheteria do teatro deverão comparecer ao local com os ingressos e apresentar a identidade.

Internado há duas semanas na Bahia, Agnaldo Timóteo teve uma "discreta piora" ocasionada por uma infecção, conforme o último boletim médico divulgado nesta terça-feira (4). O cantor apresenta estado de confusão mental. Ele chegou a respirar com ajuda de aparelhos, mas apresentou uma melhora na última semana.