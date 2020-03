Show da banda Dire Straits em Fortaleza é adiado para setembro

Inicialmente agendado para o próximo dia 3 de abril, o show da banda britânica Dire Straits Legacy foi transferido para o dia 25 de setembro, no estacionamento do Shopping RioMar Fortaleza.

Apesar de não ter registro de nenhum caso confirmado de Coronavírus no Ceará, até o momento, a banda, produtores e patrocinadores entraram em um acordo do adiamento da apresentação. A decisão visa reduzir possíveis riscos de contágio, tendo em vista a necessidade de atenção sobre o tema nas próximas semanas.

“Entendemos a eventual frustração com a transferência do show, mas nossa prioridade sempre será a segurança dos nossos colaboradores, clientes e mais de 4 mil fãs que já compraram os ingressos, portanto, transferir a data nos pareceu a decisão mais sensata”, explica Samuel Sicchierolli, presidente da VCI SA, investidora do hotel e do show.

Os ingressos adquiridos permanecerão válidos para a próxima data, sem necessidade de troca. Para os clientes que optarem pelo cancelamento dos ingressos, os valores pagos serão reembolsados integralmente. O procedimento de reembolso será comunicado em breve pela organização.