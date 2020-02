Shoppings e equipamentos culturais têm programação de Pré-Carnaval para as crianças

Preparada especialmente para atender aos pequenos, a programação de Pré-Carnaval infantil tem opções que vão desde eventos em shoppings até bailes no Theatro José de Alencar e Dragão do Mar. Além da música e das brincadeiras, as crianças poderão liberar a imaginação e vestir a sua melhor fantasia para se divertir nos concursos. Confira a programação completa:

North Shopping Jóquei

Música e recreação fazem parte das atividades propostas gratuitamente ao público na 3ª edição do circuito carnavalesco do North Shopping Jóquei. Neste sábado (15), o Bloquinho Clubinho do Mar oferece programação a partir das 18h, na Mini Praça de Eventos (Piso L2). No domingo (16), as atrações do Carnajóquei entram em ação com brinquedos infláveis e pipoca para a criançada, de 16h às 20h, no Estacionamento Acesso A.

Para finalizar, o Carnajóquei Infantil promove concurso de fantasia infantil e show da Banda Five Mix, no dia 22 de fevereiro, a partir das 16h, na Praça de Alimentação, no Piso L3. Para garantir a entrada, é necessário acessar o aplicativo do North Shopping Jóquei e apresentar o cupom nos dias de cada programação.

Serviço

Dia: 15, 16 e 22 de fevereiro

Local: North Shopping Jóquei

Endereço: Av. Lineu Machado, 419, Jóquei Clube

Gratuito

RioMar Kennedy

Neste domingo (16), a atração do Bora Brincar de Carnaval do Shopping Riomar Kennedy é o Bloquinho do Kennedy, e no dia 29, a Ressaquinha de Carnaval fica por conta de BBK.

Serviço

Dia: 16 e 29 de fevereiro

Horário: às 17h

Local: Praça de alimentação do Shopping RioMar Kennedy

Endereço: Av. Sargento Hermínio Sampaio, 3100, Pres. Kennedy

Gratuito

North Shopping Fortaleza

O clima de Pré-Carnaval toma conta do North Shopping Fortaleza com o Batuque do Nortão. A programação acontece aos sábados, com eventos para crianças e adultos, a partir das 17h, no estacionamento. Os pequenos foliões poderão curtir o baile infantil com a turma do Pakaraka, além de brincadeiras e muita animação. A entrada para a atração infantil é gratuita.

Serviço

Dia: 16 e 23 de fevereiro

Horário: às 17h

Local: Estacionamento do North Shopping Fortaleza

Endereço: Av. Bezerra de Menezes, 2450, São Gerardo

Gratuito

RioMar Fortaleza

Neste sábado (15), Milkshake e Banda Reite estão na line up do Bailinho do RioMar Fortaleza. Já no dia 22, se apresentam BBK e Aline Jordão, e os Transacionais e BBK encerram a programação no dia 23 de fevereiro. As apresentações acontecerão na Praça de Eventos do Piso L3, a partir das 16h, com entrada gratuita.

Serviço

Dia: 15, 22 e 23 de fevereiro

Horário: às 16h

Local: na Praça de Eventos do Piso L3 do Shopping RioMar Fortaleza

Endereço: Rua Des. Lauro Nogueira, 1500, De Lourdes

Gratuito

Shopping Del Paseo

O Shopping Del Paseo preparou uma programação de Pré-Carnaval para garantir animação e diversão às crianças durante todo o mês. A Turminha da Folia Del Paseo acontece aos sábados e domingos de fevereiro, até o dia 22, sempre das 16h às 19h, no Piso L1. A programação inclui atrações musicais, pintura artística, camarim fashion e concurso de fantasias. No line up estão inclusas a Jujubanda, Banda Adoleta, Lelé da Cuca, Banda Do Ré Mix e Banda Mundo Mix.

Serviço

Dia: até 22 de fevereiro

Horário: às 16h

Local: no Piso L1 do Shopping Del Paseo

Endereço: Av. Santos Dumont, 3131, Aldeota

Gratuito

Bloquinho de Carnaval do Iguatemi

A programação começa nesde sábado (15). Os pequenos poderão aproveitar as fantasias para brincar na praça perto da C&A e da Gelateria Bellucci. No primeiro dia, Joãozim Pé de Feijão faz a festa, e nos dias 16, 22 e 23 de fevereiro, a banda Dó-Ré-Mix é a atração.

Serviço

Dia: 15, 16, 22 e 23 de fevereiro

Horário: às 17h

Local: no Shopping Iguatemi

Endereço: Av. Washington Soares, 85 - Edson Queiroz

Gratuito

Theatro José de Alencar

No domingo (16), diversos palhaços farão uma homenagem ao Palhaço Pimenta, Mestre da Cultura Cearense, animando o Bailinho a Fantasia do Zé de Alencar com brincadeiras, palhaçadas e muita alegria nos jardins do teatro. A música ficará por conta da banda Pimenta Malagueta, que incluirá no seu repertório um bloco de músicas infantis. Não esqueça a fantasia!

Serviço

Dia: 16 de fevereiro

Horário: às 16h

Local: no Theatro José de Alencar

Endereço: Rua Liberato Barroso, 525, Centro

Gratuito

Dragão do Mar

O "Bailinho do Portela - Carnavalizando crianças de 0 a 100 anos" recebe o músico Gustavo Portela e convidados especiais como Léo Suricate, Luiza Nobel, Orlângelo Leal (Dona Zefinha) e Aristides de Oliveira, Jéssica Teixeira e Maria Vitória, do projeto "As Carmens". Gustavo traz um repertório repleto de marchinhas e sucessos infantis em ritmo de Carnaval.

Serviço

Dia: 16 de fevereiro

Horário: às 17h

Local: na Praça Verde do Dragão do Mar

Endereço: Rua Dragão do Mar, 81, Praia de Iracema

Gratuito