Sheron Menezzes fala sobre abuso e é interrompida por Faustão: "Não é o programa da Fátima"

No ar como a vilã Gisele em "Bom Sucesso", novela das 19h da Rede Globo, a atriz Sheron Menezzes participou do quadro Ding Dong no "Domingão do Faustão", no último domingo (8), ao lado de Armando Babaioff, Rômulo Estrela e Mariana Molina.

Durante a disputa, ao falar sobre a personagem da trama, a atriz aproveitou para ressaltar a importância de abordar sobre relacionamentos abusivos.

"Ela vive um relacionamento abusivo, mas tem melhorado agora que encontrou outro amor. Nós precisamos falar deste assunto, porque tem muitas mulheres que passam por isso”, disse.

No entanto, Sheron foi interrompida pelo apresentador. "Não vamos discutir nada, porque aqui não é o programa da Fátima Bernardes”.