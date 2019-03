Sexta edição do Workshop de Teatro na UECE está com inscrições abertas

Com o tema “Cenas da Revolução – Lutas sociais, política e arte”, a sexta edição do Workshop de Teatro na Universidade Estadual do Ceará (UECE) está com inscrições abertas. O evento acontece nos próximos dias 26, 27 e 28 de março no campus da universidade, trazendo, na programação, atividades envolvendo música, performances, oficinas e palestras.

Gratuito e aberto a todos os públicos, o projeto é idealizado pelo PesquisAtores – Grupo de Estudos e Práticas de Teatro da UECE e aposta na participação de pesquisadores e artistas de diversas áreas, incentivando-os a compartilhar suas experiências.

A data para realização do evento não poderia ser mais oportuna: em 27 de março é comemorado o Dia Nacional do Teatro. Não à toa, há um investimento maciço na pluralidade criativa dos participantes, com 12 atrações que pretendem garantir boas reflexões aos presentes.

A participação no workshop acontece através de inscrição online, onde é possível conferir toda a programação e garantir certificado. Confira as atividades abaixo:

Dia 26 de março (terça-feira)

17h, de frente ao Auditório Central: “Pássaros e leões nos habitam”, performance com o Coletivo Desfibrilador

17h30, no Auditório Central: “Onde, quem, o que – Experienciando a ludicidade”, oficina com o Coletivo Desfibrilador

18h30, no Auditório Central: “Eu pulo em bloco e você?”, palestra com Ana Mundim

19h30, no Auditório Central: “Cria”, espetáculo de teatro/dança/performance, com Phelipe Cruz

20h, no Auditório Central: Banda Éter na Mente, música com Gleison Cruz



Dia 27 de março (quarta-feira)

17h30, no Auditório Central: “Exercício para a arte pública”, oficina com Danielle Bargas

18h30, no Auditório Central: “UmSimplesProjeto”, música com Gustavo e Juan

19h, no Auditório Central: “Conexão natural – Um olhar para a dança”, oficina com Michele Tajra



Dia 28 de março (quinta-feira)

Às 17h, de frente ao Auditório Central: Espetáculo Midiático “Segregação, sutil e subliminar apartheid”, performance com Jefferson Skorupski

Às 17h30, no Auditório Central: “Movimento e Integração”, oficina com Lidiane Mesquita

Às 18h30, no Auditório Central: “Arte e ativismo”, palestra com Ana Valeska

Às 20h, de frente ao Auditório Central: “Ranhuras”, performance com Yuri Marrocos e Phelipe Cruz