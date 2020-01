Sexta edição do Festival Vaia acontece no litoral leste

A arte circense chega ao litoral leste do Estado a partir da próxima sexta (31). Até domingo (2 de fevereiro), acontece a sexta edição do Festival Vaia. A programação é gratuita e se concentra no Centro e na Praia do Iguape, em Aquiraz (CE).

Grupos cearenses, do Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, Alagoas e São Paulo se apresentam na sequência. Na abertura, o grupo K´Os Coletivo (CE), também idealizador do festival, apresenta o espetáculo "Circo do K`Os - Os Clássicos da Palhaçaria", às 20h, na Praça Matriz da Praia do Iguape.

Já o encerramento acontecerá no Teatro da Tapera das Artes, Centro de Aquiraz, no domingo, às 17h, com o espetáculo convidado "Cabaré Efêmero", de Ricardo Puccetti (integrante do grupo Lume de Teatro/Campinas-SP).

Confira a programação completa:

Sexta (31), a partir das 20h, na Praça Matriz da Praia do Iguape

"Circo do K’Os – Os Clássicos da Palhaçaria", com o grupo K’Os Coletivo (CE)

"A Mulher Mais Forte do Mundo", com Sâmia Bittencourt (CE)

"Seu Faltoso Vem Aí!", com Pablo Bailoni (SP)

A cearense Sâmia Bittencourt é "A Mulher mais forte do mundo", outro espetáculo da programação Foto: Marina Cavalcante

Sábado (1 de fevereiro), a partir das 20h, na Praça Matriz da Praia do Iguape

"Há Vagas", com Daniel Noronha (CE)

"Como Nasce Um Palhaço?", com Angélica Santiago (CE)

"Palhaço Nores - Esquete do Mágico", com o Grupo Clowns de Quinta (AL)

"El Fackir", com a Cia CLE (CE)

"Mais Difícil", com Mancha Rodrigues (CE)

"O Banquinho", com Luiza Carvalho (RJ)

Domingo (2 de fevereiro), a partir das 17h, no Teatro Tapera das Artes, em Aquiraz

"Cabaré Efêmero", com Ricardo Puccetti, do grupo Lume Teatro (SP)