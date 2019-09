'Seu Lunga' ganhará estátua em Praça Pública de Juazeiro do Norte

Joaquim dos Santos Rodrigues, o “seu Lunga”, figura nascida no Cariri cearense, ganhará uma estátua na Praça do Socorro, no Centro de Juazeiro do Norte — distante 493,3 km de Fortaleza. Ele ficou conhecido nacionalmente em cordéis e em piadas de grandes humoristas pelas respostas “curtas e grossas” para questionamentos óbvios de vizinhos e turista, tendo a alcunha de "o homem mais ignorante do mundo". O cearense morreu aos 87 anos de um câncer de esôfago, em Barbalha.

O secretário de Turismo e Romaria de Juazeiro Norte, Junior Feitosa, revelou ao Sistema Verdes Mares (SVM) que o monumento será feito de cimento e custará R$17,9 mil. “Nós fomos procurados por um grupo de pessoas da cidade que queria essa homenagem ao seu Lunga. O projeto visa um banco com ele sentando de pernas cruzadas, nos moldes do que existe hoje no Rio de Janeiro com Carlos Drummond de Andrade".





Os trâmites da obra estão na Procuradoria do Município para que possa ser feito o contrato com o ganhador da licitação e, em seguida, seja dada a ordem de serviço.

“Estamos nos procedimentos finais. Nós queremos até o final do ano estar com esse monumento exposto aos moradores e visitantes. Tanto se fala dessa personalidade. Centenas de pessoas vieram ao Ceará, para Juazeiro do Norte, só para ir à loja dele. Acho que é uma justa homenagem. É mais uma opção de local a ser visitado da cidade".