Seu Francisco Camargo, pai de Zezé di Camargo e Luciano, se recupera e volta a andar

Francisco José de Camargo, 82, pai dos cantores Zezé di Camargo e Luciano, voltou a dar os primeiros passos. O idoso luta contra um enfisema pulmonar há dois anos.

A novidade foi divulgada nas redes sociais pela irmã da dupla sertaneja, Marlene Camargo. No vídeo, Seu Francisco dá pequenos passos, que a família comemora como uma vitória. "A paz do Senhor! Amados Deus é Deus de milagres mesmo! Olha o milagre na vida do papai. Obrigada Jesus ! Eu te amo!", escreveu Marlene.

Em fevereiro desse ano a assessoria de imprensa da dupla Zezé di Camargo e Luciano informou que o pai dos cantores precisou ser internado as pressas no Hospital do Coração Anis Rassi, em Goiânia, devido uma infecção decorrente do enfisema pulmonar.

Na época, Zezé di Camargo fez um desabafo sobre o estado de saúde do pai, nas redes sociais. "Ele tem 32% de um pulmão funcionando e teve várias crises desde 2018. Uma vez ficou 20 dias internado no hospital Sírio Libanês, em São Paulo, e em outra, quatro meses em Goiânia", disse.

Sob cuidados da filha Marlene Camargo, Seu Francisco está em isolamento para se proteger da pandemia do coronavírus, já que faz parte do grupo de risco.

Recentemente o cantor Zezé Di Camargo, junto ao amigo Júlio Aidar, anunciou uma doação para o hospital de campanha do Ibirapuera, em São Paulo. Juntos, o artista e o empresário doam nesta sexta-feira (1º) uma máquina de usina portátil de reciclagem.

A máquina é avaliada em R$ 1 milhão e é importada. Ela serve para o tratamento do resíduo infectante hospitalar e de laboratórios, diretamente no local de geração do tal material. Ou seja: com a máquina não seria necessário o transporte dos resíduos hospitalares contaminados.