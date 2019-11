Sessão da Tarde: veja qual filme vai ser exibido hoje (15/11) com Steve Carrel

Hoje na Sessão da Tarde, sexta-feira (15 de novembro), a Rede Globo vai exibir às 16:01, logo após o amistoso da seleção brasileira, o filme "Alexandre e o Dia Terrível, Horrível, Espantoso e Horroroso", de 2014.



Sinopse

Alexandre e o Dia Terrível, Horrível, Espantoso e Horroroso da Disney segue as proezas de Alexandre, um garoto de 11 anos, enquanto ele atravessa o dia mais terrível e horrível de sua jovem vida: um dia que começa com chiclete grudado no cabelo e continua com uma calamidade atrás da outra.

Mas quando Alexandre conta as desventuras de seu dia desastroso para sua família otimista, ninguém parece compreendê-lo e ele começa a se perguntar se as coisas ruins só acontecem com ele. Logo ele descobre que não está sozinho, quando sua mãe (Jennifer Garner), pai (Steve Carell), irmão (Dylan Minnette) e irmã, (Kerris Dorsey) também começam a se ver no mais horrível, terrível e pior dos dias.

Qualquer um que diga que não há dias ruins simplesmente nunca viveu um.

Outras informações

Começa às: 16:01

Direção: Miguel Arteta

Gênero: Comédia

