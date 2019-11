Sessão da Tarde: veja qual filme vai ser exibido hoje (13/11) com Adam Sandler

Hoje na Sessão da Tarde, quarta-feira (13 de novembro de 2019), a Rede Globo vai exibir às 15:14, logo após o programa Se Joga, o filme "Click", de 2006 com Adam Sandler.

Sinopse

Michael Newman é casado com Donna, com que tem Ben e Samantha como filhos. Michael tem tido dificuldades em ver os filhos, já que tem feito serão no escritório de arquitetura em que trabalha no intuito de chamar a atenção de seu chefe. Um dia, exausto devido ao trabalho, Michael tem dificuldades em encontrar qual dos controles remotos de sua casa liga a televisão.

Decidido a acabar com o problema, ele resolve comprar um controle remoto que seja universal, ou seja, que funcione para todos os aparelhos eletrônicos que sua casa possui.

Ao chegar à loja Cama, Banho & Além ele encontra um funcionário excêntrico chamado Morty, que lhe dá um controle remoto experimental o qual garante que irá mudar suaa vida. Michael aceita a oferta e logo descobre que ela realmente é bastante prática, já que coordena todos os aparelhos. Porém Michael logo descobre que o controle tem ainda outras funções, como abafar o som dos latidos de seu cachorro e também adiantar os fatos de sua própria vida.

Outras informações

Começa às: 15:14