Hoje na Sessão da Tarde, segunda-feira (11 de novembro), a Rede Globo vai exibir às 15:14min o filme "Flores de Aço", de 2012.

A direção é de Kenny Leon e no elenco, Queen Latifah e Alfre Woodard.

Sinopse:

A história narra a extraordinária amizade de seis admiráveis mulheres do sul dos Estados Unidos, que sempre estão lá para enfrentarem juntas os triunfos e tragédias da vida. Um remake contemporâneo do clássico do cinema exibido em 1989.

Outras informações:

Começa às: "15:14min"

Duração: 1h 25m