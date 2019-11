Sessão da Tarde: veja qual filme vai ser exibido hoje (12/11)

Hoje na Sessão da Tarde, terça-feira (12 de novembro de 2019), a Rede Globo vai exibir às 15:16min o filme holandês, "Fantasmas a Bordo", de 2013.

Sinopse: A adolescente Sanne herdou do pai um famoso caçador de fantasmas e a paixão por criaturas fantásticas. Ao lado do irmão, Thomas, a menina é convidada a acompanhar o pai em sua busca por fantasmas num antigo navio, onde ela irá conhecer o espírito de um jovem que está vagando no local desde os anos 1960. Sanne decidirá ajudar os fantasmas do navio, na esperança que eles enfim possam prosseguir para a outra vida.

Trailer Original



Outras informações:

Começa às: 15:16min