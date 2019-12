Sessão da Tarde de hoje (9/12): Até Que a Sorte nos Separe 2

Hoje na Sessão da Tarde, segunda-feira (9 de novembro), a Rede Globo vai exibir às 15:11, logo após o programa Se Joga, o filme Até Que a Sorte nos Separe 2, de 2013.

O Filme

Três anos depois, Tino e Jane estão mais uma vez em dificuldades financeiras. O saldo bancário do casal é salvo graças ao inesperado falecimento de tio Olavinho, que deixou uma herança de R$ 100 milhões, a ser dividida igualmente entre Jane e sua mãe, Estela. Já que o último desejo do tio foi que jogassem suas cinzas no Grand Canyon, Tino aproveita para levar a esposa e dois de seus filhos para conhecer Las Vegas.

Entretanto, ele se empolga com a jogatina de um cassino e perde todo o dinheiro ganho por Jane na mesa de pôquer. Para piorar a situação, ainda fica devendo US$ 10 milhões a um capanga da máfia mexicana, que deseja receber o dinheiro a todo custo.

Assista ao trailer



Outras informações

Horário: 15:11

Diretor: Roberto Santucci

Gênero: Comédia