Sesc Ceará recebe inscrições de artistas para Credenciamento Anual

Até o próximo dia 31, artistas de todo o Brasil podem se inscrever no Credenciamento Anual do Sesc Ceará. A chamada reúne em um único processo as inscrições para quem deseja se apresentar em uma das três edições da Mostra Sesc de Culturas e/ou na programação anual da instituição.

Grupos e artistas poderão optar por se inscrever nas duas modalidades ou apenas em uma, de acordo com interesse de cada proponente. Para a Mostra Sesc de Culturas, os interessados devem realizar a inscrição como Pessoa Jurídica (incluindo o MEI), sejam artistas, representantes, produtores ou associações culturais.

O credenciamento pode ser feito nas áreas de artes cênicas (teatro, circo, dança), audiovisual, artes visuais, literatura e música. As edições da mostra acontecerão de 8 a 12 de maio, no Cariri; de 23 a 26 de julho, no Sertão Central; e de 24 a 27 de novembro, na Ibiapaba.

Programação anual

Para a programação anual, o Sesc aceita inscrições de Pessoa Física ou Jurídica (incluindo o MEI). A instituição prevê a realização de mais de seis mil ações culturais ao longo do ano, distribuídas pelas unidades de todo o Estado.

Os trabalhos devem ter relação com as linguagens de artes cênicas (teatro, circo, dança), audiovisual, artes visuais, literatura, música e expressões da tradição, bem como propostas de ações formativas, que incluem palestras oficinas, cursos, mediações, dentre outras atividades com foco no desenvolvimento artístico-cultural.

Seleção

As inscrições serão avaliadas por uma equipe de curadoria composta por técnicos de cultura da instituição, artistas e/ou profissionais convidados.

Serviço

Credenciamento de Artistas para a programação do Sesc Ceará

Até 31 de janeiro, as inscrições estão abertas e as informações completas sobre a chamada estão disponíveis no site do Sesc-Ce e da Mostra Sesc de Culturas. Contato: (85) 3452.9090