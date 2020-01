Sertanejo Victor é condenado por agredir a ex-mulher

Quase três anos após o caso de agressão, as imagens que mostram a briga no elevador entre o cantor Victor Chaves, da dupla Victor e Leo, e sua ex-esposa, a empresária Poliana, foram divulgadas pela primeira vez por uma emissora de TV na noite do último domingo (12). As imagens fazem parte do processo contra Victor. Ele foi condenado a 18 dias de prisão simples em regime aberto por agressão "sem deixar lesões aparentes" no fim de 2019. A pena pode ser convertida em trabalho comunitário.

A agressão ocorreu em fevereiro de 2017 em Belo Horizonte. O vídeo reproduzido foi captado pela câmera de segurança do condomínio onde os dois moravam com a família na capital mineira. Na época, Poliana estava grávida de quatro meses do segundo filho do casal.

Segundo testemunhas, no dia da agressão a empresária teria discutido com a ex sogra, que morava no mesmo prédio. As imagens da câmera de segurança mostram Poliana indo ao elevador tentando digitar o código de segurança. No momento, a cunhada da empresária, Paula Chaves, também entra no elevador.

O vídeo mostra Victor puxando as duas para fora do elevador, fazendo com que Poliana caísse no chão. O cantor sertanejo levanta uma das pernas contra a esposa, como um chute.

Mudança na carreira

Léo Chaves afirmou que as denúncias contra o irmão não tem ligação com o fim da dupla, anunciado em 2018. Os cantores eram jurados do The Voice Kids (TV Globo) em 2017. Victor pediu para se afastar do programa após a repercussão do caso.