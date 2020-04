Sertanejo e pagode estão entre as principais lives da semana

As lives já entraram na nossa rotina e, é claro, que nessa semana elas não iam ficar de fora. Os fãs de sertanejo têm, mais uma vez, uma série de opções para conferir, como Fernando e Sorocaba e Marília Mendonça. Os mais chegados ao pagode, podem participar das lives de Alexandre Pires e Ferrugem.

Mas não é só aqui no Brasil que a iniciativa está bombando. No sábado (18) acontece a live “One World: Together At Home”, com curadoria de Lady Gaga. O ao vivo traz artistas de renome como Stevie Wonder, Lizzo e a própria curadora. Representando os brasileiros no evento internacional, Anitta apresentará uma das atrações.

One World: Together At Home

Sábado (18), a partir de 16h no Multishow e Globoplay, às 21h e depois do “Altas Horas” na Globo

O "One World: Together At Home" é um evento com curadoria de Lady Gaga em parceria com OMS e a Global Citizen para arrecadar dinheiro para os profissionais de saúde que estão envolvidos no combate ao coronavírus. Serão 8 horas de show com diversos artistas clássicos e da atualidade. Cantoras pop como Billie Eilish e Lizzo fazem companhia a gigantes como Paul McCartney e Elton John. Entre os mais de 20 artistas da lista, há ainda: Alanis Morissette, Andrea Bocelli, Billie Joe Armstrong (vocalista da banda Green Day), Burna Boy, Chris Martin (vocalista do Coldplay), Eddie Vedder (vocalista do Pearl Jam), J.Balvin, John Legend, Kacey Musgraves, Keith Urban, Lang Lang, Maluma e Stevie Wonder. A brasileira Anitta também está escalada para participar da live para apresentar uma das atrações.

Cesar Menotti e Fabiano

Quinta (16), às 20h30, no Youtube

A dupla sertaneja aposta nas músicas antigas para o repertório da live. A promessa é relembrar, principalmente, as canções do primeiro CD dos cantores, lançado em 2004. Se você é fã, deixa sua sugestão de música no Instagram.

Especial GD em Casa (Gabriel Diniz)

Quinta (16), às 20h, no Youtube

Este é um formato diferente de live. Os fãs do cantor Gabriel Diniz, que morreu em maio do ano passado, poderão matar a saudade nesta quinta (16), na conta do Youtube do artista. Até o momento, não há muitas informações sobre como será realizado o ao vivo, mas a certeza é de que haverá a união de sentimentos de todos os presentes.

Vitão

Quinta (16), às 18h30, no Youtube

Aproveitando o sucesso das lives, dessa vez quem faz a alegria dos fãs de pop brasileiro é o cantor Vitão. Na ocasião, o artista lançará a sua nova música de trabalho “Mais que Bom”, em parceria com Agir.

#quarenteEMO Live

Sexta (17), a partir de 20h, no Youtube

Fugindo um pouco do sertanejo, sexta também é dia de relembrar os clássicos do Fresno. A proposta do ao vivo, além do show, é compartilhar as experiências da quarentena e tirar um pouco a atenção do coronavírus. Se você é fã, fica atento que a banda também está aceitando sugestões de músicas.

Live do Nêgo Véio

Sábado (18), às 16h, no Youtube

O encontro com Alexandre Pires está marcado para este sábado no Youtube do cantor. A aposta será montar o repertório a partir dos comentários dos fãs e relembrar clássicos da carreira do artista. Então deixa a sua sugestão.

#issoéchurrasco Live

Sábado (18), às 17h, no Youtube

Atendendo a um pedido dos fãs, a dupla Fernando e Sorocaba fará uma live durante o pôr do sol. A ideia é embalar a quarentena dos espectadores com muita moda e churrasco, como diz o título do evento. Dica para acompanhar o ao vivo: aproveita e faz um churrasco em casa também.

Cavaleiros do Forró

Sábado (18), às 15h, no Youtube

O forró do fim semana já está garantido com essa live. O evento organizado pela banda Cavaleiros do Forró promoverá também uma campanha de arrecadação, em parceria com a instituição Caravana Natal Feliz, que só acabará junto com ao vivo. Além de se divertir, o público poderá ajudar quem precisa.

Ferrugem

Domingo (19), às 6h, no Youtube

O cantor Ferrugem é mais um representante do pagode nas lives desta semana. O artista comandará no domingo, às 16h, no Youtube, um ao vivo em que reúne os seus maiores sucessos.

Henrique e Juliano

Domingo (19), às 18h, no Youtube

A live da dupla Henrique e Juliano é uma das mais esperadas pelo público. O show acontecerá neste domingo (19), no canal do Youtube dos cantores