Série de Kéfera na Netfix, 'Ninguém Tá Olhando' é cancelada após 1ª temporada

A série "Ninguém Tá Olhando", lançada pela Netflix em novembro de 2019, não terá uma segunda temporada. A plataforma de streaming confirmou à reportagem que a produção brasileira não foi renovada. Mesmo com um elenco de peso, que inclui Projota e Kéfera, a série não encontrou audiência condizente com os custos que tinha.

A comédia de oito episódios é dirigida por Daniel Rezende, indicado ao Oscar de melhor edição pelo filme "Cidade de Deus" (2002). Sua trama conta a história do novo "angelus" Ulisses, personagem de Victor Lamoglia, 26, que chega ao Sistema Angelus -conhecido por ajudar os humanos da terra.

Primeiro angelus criado em mais de 300 anos, Uli questiona a rigidez do sistema e começa a quebrar algumas regras indo de encontro com seu inspetor Fred (Augusto Madeira). Decidido a ajudar as pessoas por conta própria, ele acaba se apaixonando pela jovem empoderada Miriam (Kéfera Buchmann), que namora Richard (Projota).

O diretor Daniel Rezende afirmou que a ideia foi reinventar essa figura mística e mitológica dos "anjos", e que não teve a intenção de criticar qualquer tipo de crença, mas sim "a falta de questionamento de qualquer tipo de crença ou narrativa pronta."

"Esses angelus são seres que não existem, e possuem muitas diferenças do que as pessoas estão acostumadas. Eles ficam invisíveis, mas não atravessam paredes. Eles não voam. Pegam ônibus, são mais humanos do que a gente pensa", diz o diretor.