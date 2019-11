Série cearense La Casa Du'z Vetin tem estreia neste sábado (9) na Praia dos Crush

A série 'La Casa Du'z Vetin', parceria entre a página Suricate Seboso e o coletivo Nigéria Filmes, estreia neste sábado (9), às 17h, em programação na Praia dos Crush. No local, a exibição do primeiro episódio deve reunir tanto o público, de forma gratuita, como os realizadores da produção cearense.

De acordo com Dudu Souza, um dos criadores do Suricate Seboso, que surgiu no Facebook há cerca de sete anos, a ideia surgiu após um debate entre os realizadores do produto audiovisual sobre a geração atual, que tem problemas com estudos e trabalho, e a série espanhola 'La Casa de Papel', que virou sucesso por meio do streaming da Netflix. "Pensamos juntos em misturar essas duas ideias em uma série e nomeá-la de 'La Casa Du'z Vetin'. A série é de humor, mas tem uma crítica em cima dessa juventude, da questão da evasão escolar, etc", explica.

Até o momento, os episódios da série estão sendo gravados no bairro Jangurussu, em Fortaleza, e uma arrecadação por meio de doações já está sendo realizada na internet para possibilitar o restante do projeto. "Já faz cerca de dois meses que começamos a gravar. Mas como toda superprodução, tem sempre algo para ajustar. Temos gravações, ensaios de roteiro, externas, locações de espaço e transporte, por exemplo", comenta Dudu.

Figuras do humor

Na história, nomes do humor do Ceará como Dudu e Léo (Suricate Seboso), Talmon Lima Humorista, Pobretion, Everton Cassio (Pokindeia), As Princesinhas do Passinho e Rodolfo Rodrigues (Xero Verde), Moisés Loureiro e Paulo Soares são alguns dos integrantes da narrativa. O roteiro mostra um professor de escola pública demitido que resolve unir os "piores alunos" já ensinados por ele para a aplicação de um golpe, mantido em sigilo pela produção até o momento.

Após a estreia, segundo Dudu Souza, a expectativa é de que a série ganhe uma periodicidade de 15 dias entre os episódios seguintes.