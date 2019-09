Sérgio Chapelin se despede do 'Globo Repórter' em chamada especial

A chamada com o anúncio da saída de Sérgio Chapelin do Globo Repórter já está sendo exibida pela Globo. A última edição sob o comando do jornalista vai ao ar nesta sexta-feira (27) e o tema da atração deve falar sobre uma viagem à África, onde casos de animais se misturam a histórias humanas.

No vídeo, exibido ainda na terça-feira (24), a voz de Chapelin anuncia os detalhes do episódio e deixa mensagem ao telespectador. "É nesta sexta, naquele que vai ser, depois de 46 anos, o meu último Globo Repórter. Até lá!", encerra Chapelin, hoje com 78 anos, na chamada. A aposentadoria do profissional foi anunciada ainda no início do mês passado pela emissora.

Agora, Sandra Annenberg, que deixou o Jornal Hoje, apresenta o Globo Repórter ao lado de Glória Maria, que já fazia parte do quadro da atração da noite de sexta. Com a saída de Sandra do programa jornalístico, Maju Coutinho assumiu a bancada do telejornal das tardes.