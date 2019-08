Serasa usa briga de Pabllo Vittar e Anitta em propaganda, e cantora carioca critica empresa

"Devendo 70 mil dólares para uma cantora?" provoca uma imagem divulgada nas redes sociais da Serasa, que tem uma explicação na legenda: "Usou o cartão da amiga para pedir um jatinho e não conseguiu pagar? A solução está aqui: Serasa Limpa Nome".

Sem citar nomes, a piada atingiu diretamente Anitta que brigou com a colega Pabllo Vittar por não ter pago os custos de um jatinho usado na gravação de um videoclipe.

Ofendida, Anitta respondeu à empresa com um comentário no Instagram. "Agradeço por lembrarem de mim e do meu trabalho. Mas acho muito triste fazer piada com um assunto que é o pesadelo diário de tantos brasileiros. Por mais que vocês respondam 'Não citamos seu nome', 'a carapuça serviu' ... Ninguém aqui é idiota pra não saber a referência aos boatos envolvendo meu nome e de outra cantora", escreveu Anitta.

A briga aconteceu quando Anitta e Pabllo Vittar lançaram o videoclipe da música "Sua Cara" com o DJ Diplo em 2017. Anitta acusou a colega de não ter pago nenhuma parte da produção audiovisual que foi gravada em Marrocos e custou, segundo um áudio vazado por Leo Dias, mais de US$ 70 mil (cerca de R$ 250 mil). Após a gravação, Pabllo teria pedido um cachê alto para participar de uma edição da festa Combatchy, criada pela própria Anitta, o que teria gerado a resposta em áudio.

"O jato era caríssimo, o clipe eu tava pagando sozinha, muito pão dura, entendi. Pão dura ia ser, se eu pegasse e falasse assim: 'Não, eu não vou pagar clipe nenhum, faz de qualquer jeito'. Agora o clipe caro pra cacete, US$ 70 mil. US$ 70 mil, amor! Sou pão dura? Para ficar pagando jato pra galera ir com a bunda no sol? Não preciso meu filho! Sou de Honório Gurgel, meu filho. Passei muito perrengue na minha vida", dizia ela no áudio.

Em sua resposta ao Serasa, Anitta ainda disse que "nunca disse que ninguém me deve dinheiro". Ela afirma que o áudio enviado é um desabafo por ter sido chamada de pão dura. "Na verdade eu estava era fazendo das tripas coração pra fazer um projeto caro acontecer e dar certo como sempre faço. Jamais divulgo publicamente minhas decepções com as pessoas", escreveu a cantora.

Ela ainda desabafou pelo nome Serasa lembrar de fases difíceis de sua vida. "Meu pai e minha mãe tiveram problemas com Serasa durante toda a minha adolescência e eu chorava diariamente por medo de perder as pouquíssimas coisas que tínhamos".

Desde então, as duas quase não tocaram no assunto, mas Vittar chegou a dizer que não tinha raiva de Anitta, apesar de elas não se falarem nem serem amigas. Anitta também já disse que reconhece o talento da drag queen, mas que não deseja mais ser sua amiga.