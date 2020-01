Sequência de "Turma da Mônica" começa a ser filmada

Após o sucesso de “Turma da Mônica – Laços”, os amigos da Mônica, Cebolinha, Cascão e Magali se juntam para uma nova aventura em “Turma da Mônica – Lições”. As imagens do segundo longa live-action da franquia já começaram a ser gravadas em Poço de Caldas, Minas Gerais, e o filme será rodado na cidade até 11 de fevereiro.

No filme, os personagens da Turma da Mônica precisam enfrentar as consequências de um erro cometido na escola e os desafios da adolescência. Para encarar esta nova aventura, Mônica, Cebolinha, Cascão e Magali ganham a companhia de novos personagens já conhecidos do universo de Mauricio de Sousa.

Com direção de Daniel Rezende, o filme será gravado em cinco semanas no bairro do Limoeiro, já conhecido pelas fãs da Turma da Mônica. No longa, Giulia Benite faz o papel de Mônica, Kevin Vechiatto interpreta Cebolinha, Laura Rauseo dá vida a Magali e Gabriel Moreira atua como Cascão.

Todas as locações de “Turma da Mônica – Lições” serão em Poços de Caudas. As filmagens concentram-se em duas escolas e em uma praça da cidade.