'Sempre fui exibida', diz Sabrina Sato sobre uso de pouca roupa

Uma das principais atrações do Carnaval paulistano, Sabrina Sato sempre procura inovar em suas fantasias e, em alguns casos, no tamanho diminuto delas.

Mãe da pequena Zoe, ela deixou a filha com o marido, Duda Nagle, para cumprir com os compromissos carnavalescos. Segundo ela, o nascimento da menina fez com que ela ficasse mais pontual, para poder passar mais tempo com a criança.

Sua mãe, Kika Sato, diz que hoje não se incomoda mais com a superexposição do corpo da filha.

"Eu nem falo mais, porque não adianta", diz Kika.

"Na festa da 'Vogue', ela foi com um fio dental e falei: 'Sabrina você está muito pelada'. Agora, eu já não esquento mais, já me acostumei. Sabrina sempre gostou de fantasia pelada e ela é muito ligada ao conceito da roupa", completa.

"Eu sempre gostei [de andar pelada]. Eu sempre fui exibida", disse a apresentadora, aos risos, apos desfilar pela Gaviões da Fiel.

Rainha de bateria da escola pelo segundo ano consecutivo, Sabrina usou uma fantasia metálica ousada, com o corpo à mostra.

Depois do desfile, ela afirmou que a Gaviões passou linda pelo sambódromo e que a escola quis fazer bonito em seu cinquentenário.

"Foi muita emoção. A Gaviões veio para ganhar. E para falar de amor.. torcedor sente um amor louco pelo time e pela escola e esse tema caiu muito bem", diz a apresentadora, que também será rainha de bateria da Unidos de Vila Isabel, escola de samba carioca.