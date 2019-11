'Sempre fui assim, não é agora que vou mudar', diz Mariana Rios sobre magreza

Mariana Rios, 34, é constantemente alvo de comentários online por conta de seu corpo. Basta publicar uma foto nas redes sociais para que surjam internautas criticando sua magreza -mensagens estas que nunca são rebatidas pela cantora, intencionalmente.

"Eu deixo comentarem, odeio confusão. Tenho pavor de baixaria. Não respondo ninguém que tenha coisas maldosas a dizer. Só quero energias boas na minha vida", diz Rios em entrevista à reportagem. "A minha vida inteira eu fui assim, magra, como minha mãe e minha família. Não vai ser agora que eu vou mudar. "

A atriz e cantora afirma ainda que as "pessoas estão muito loucas com essa coisa de corpo e, nas redes sociais, se preocupam muito com a vida das outras e esquecem das delas". "Cada um tem um biótipo. O mais importante é cuidar da sua saúde", diz.

Rios reforça que seu físico está relacionado à sua genética, e que cuida do corpo porque gosta. Em sua rotina, há sempre espaço para exercícios físicos e uma alimentação equilibrada. Isso não significa que a cantora abra mão de guloseimas.

"Eu me permito totalmente. Tudo nessa vida é equilíbrio -se você come hambúrguer todos os dias, isso se transforma num problema. Não vou pegar um pote de brigadeiro e comer todos os dias, mas se você chegar aos domingos na minha casa, vai me flagrar comendo. Não abro mão do que eu gosto: como sempre o meu arroz e feijão e tomo sorvete na padaria."

Agora morando em São Paulo, e com novo EP, Rios deixa a TV de lado após passar dez anos na Globo. Na emissora, ela atuou em novelas como "Araguaia" (2010-2011) e "Salve Jorge" (2012-2013), além de ser repórter do reality The Voice e participar da primeira temporada do PopStar, em 2017.

Ela afirma que não procura seguir os passos de nenhuma cantora, mas construir sua vida de acordo com o que busca. "É um desejo realizado. Essa sou eu de verdade, o que eu acredito. Tenho a minha história, e não quero ter a carreira de outra pessoa. Cada um tem a sua luta. Eu canto desde os 7 anos, e aos 34 estou conseguindo realizar tudo o que eu sempre sonhei."