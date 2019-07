Seminário busca tornar a Chapada do Araripe Patrimônio da Humanidade

No período de 06 a 09 de agosto, as cidades de Juazeiro do Norte, Crato e Nova Olinda sediarão seminário com objetivo de defender o reconhecimento da Chapada do Araripe como Patrimônio da Humanidade. A diversificada programação do evento reúne debates, exposições, espetáculo teatral, oficinas e a inauguração de três Museus Orgânicos: Museu Casa do Mestre Nena, em Juazeiro do Norte; Museu Casa do Mestre Raimundo Aniceto, no Crato e Museu Casa Oficina de Dona Dinha, em Nova Olinda. A inciativa é do Serviço Social do Comércio (Sesc-Ceará).

O encontro tem o objetivo de apresentar a importância da região e discutir sobre os próximos passos para o título. A ideia surgiu durante encontros com organismos internacionais balizadores do patrimônio imaterial. Há quase dois anos, o Sesc-Ceará, em parceria com a Fundação Casa Grande, vem dialogando com a comunidade local sobre a influência cultural do território.

A Chapada do Araripe abriga fontes naturais, grutas, sítios paleontológicos e arqueológicos, além de vasta cultura popular. No Ceará, ela está situada no sul do Estado, conhecida como Região do Cariri.

Programação

06 de agosto de 2019

Teatro Patativa do Assaré

Endereço: R. da Matriz, 227 - Centro, Juazeiro do Norte

16h - Cortejo dos Grupos de Tradição Popular

18h - Abertura da Exposição Pedra Bonita - uma história em quadrinhos na Galeria de Arte do Sesc Juazeiro do Norte

19h - Mesa de Abertura com Maurício Filizola (Presidente da Fecomércio Ceará) e Candice dos Santos Ballester (Departamento de Articulação e Fomento da Assessoria Internacional do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico e Nacional – IPHAN)

20h - Espetáculo Histórias de Teatro e Circo - Cia. Carroça de Mamulengos no Teatro Patativa do Assaré / SESC Juazeiro do Norte

07 de agosto de 2019

Teatro Patativa do Assaré

Endereço: R. da Matriz, 227 - Centro, Juazeiro do Norte

De 09h às 12h - Tema: Critérios da UNESCO para reconhecimento do patrimônio

cultural imaterial com Fabiano Piúba (Secretário de Cultura do Estado do Ceará- Mediação)

Julio Sampio (Representante do ICOMOS Brasil)

De 14h às 15h - Diálogos entre Territórios (Mediação: Diane Sousa)

Tema: Padre Cícero no imaginário simbólico do Cariri

Renato Dantas e Renato Cassimiro – Historiadores do Instituto do Vale Caririense De 15h às 16h - Tema: Xilogravura: a poética e literatura em cordel no Cariri (Mediação: Diane Sousa)

Gilmar de Carvalho – Pesquisador e Professor da Universidade Federal do Ceará

Osvaldo Barroso – Professor da Universidade Federal do Ceará

De 16h às 17h - Tema: O imaterial na cultura popular do Cariri (Mediação: Alemberg Quindins)

Renato Fernandes – Secretário de Cultura de Juazeiro do Norte

Wilton Dedé – Secretário de Cultura de Crato

18:00h - Inauguração do Museu Orgânico

Museu Casa do Mestre Nena – Juazeiro do Norte – CE

Local: Bairro João Cabral

08 de agosto de 2019

Teatro Sesc Crato

Endereço: R. André Cartaxo, 443 - Palmeiral, Crato

08:30h - Abertura da Exposição Caminhos da Chapada – Galeria de Arte do Sesc Crato

De 09h às 12h - Tema: Chapada do Araripe – um vale de diversidade cultural (Mediação: Diane Sousa) no Sesc Crato

Paulo Maier – Chefe da Área de Proteção Ambiental do Araripe

Fabiano Piúba – Secretário de Cultura do Estado do Ceará –

Patrício Melo – Universidade Regional do Cariri – URCA – Araripe Geoparque Mundial da UNESCO

Ricardo Ness – Universidade Federal do Cariri – UFCA

De 14h às 15h - Diálogos entre Territórios (Mediação: Diane Sousa)

Heitor Feitosa - Presidente do Instituto Cultural do Cariri - ICC (Crato)

Tema: O Povoamento do Cariri

Weber Girão – Instituto Soldadinho do Araripe

Tema: Os pássaros mitológicos do Cariri (Crato)

Senac Crato

Endereço: R. Dom Quintino, Praça da Sé, 596 - Centro, Crato

14h – Oficinas:

Saberes e Sabores da Chapada

Por Chef Fernanda Mendes

Local: Laboratório de Gastronomia/ Senac Crato

Artesanato Regional

Por Salvide Rocha

Local: Laboratório de Artes/ Senac Crato

16h Diálogos entre Territórios (Mediação: Ariane Moraes)

Local: Auditório Senac Crato

Marcelo Rosenbaum – Instituto a gente transforma

Marcilene Barbosa – Povoado de Várzea Queimada

Tema: A Moda da Chapada: Da cultura ao design

Sesc Crato

De 15h às 16h Tema: Gestão Cultural : ciências e profissões da cultural; experiências nacionais e internacionais & quot (Mediação: Alemberg Quindins)

Jorge Queiroz - AGECAL - Associação de Gestores Culturais do Algarve (Portugal)

Tema: Pedra do Reino e o Sertão Encantado de Dom Sebastião

Valdir Nogueira - Casa de Cultura de São José do Belmonte (Pernambuco)

De 16h as 17h Tema: O Cariri e sua paisagem cultural (Mediação: Alemberg Quindins)

Thiago Santana e Augusto Pessoa – Fotógrafos

18h - Inauguração do Museu Orgânico

Museu Casa do Mestre Raimundo Aniceto - Crato - CE

Local: Bairro Seminário

09 de agosto de 2019

Teatro Violeta Arraes

Endereço: R. Alvin Alves, 397-437, Nova Olinda

08h30 - Abertura da Exposição Tempo de Brincar de Letícia Diniz na Galeria de Arte Luiz Gastão Bittencourt

De 09h às 10h - Tema: Patrimônio e Arqueologia Social Inclusiva (Mediação Yasmin Pereira)

​Maria da Conceição Lopes – Diretora Nacional do Centro de Estudos em Arqueologia, Artes e Patrimônio da Universidade de Coimbra – Portugal

Tema: A experiência do Parque Foz Côa

Bruno Navaro – Diretor do Parque Foz Côa – Portugal

10:00h às 12:00h - Tema: Território Mitológico da Chapada do Araripe (Mediação: Yasmin Pereira)

Alemberg Quindins - Fundação Casa Grande

Tema: Patrimônio e Sustentabilidade do Oásis do Figuig

Nabila Jebbouri - Universidade Mohamed I (Oudja - Marrocos)

De 14h às 15h Tema: Os museus na paisagem cultural do território (Mediação: Diane Sousa)

Eneida Braga Rocha de Lemos (Departamento de Difusão, Fomento e Economia dos Museus – DDFEM)

Tema: Visão Sistêmica de Museus no Território

Luiz Fernando Mizukami (Executivo Público e Integrante Grupo Técnico de Coordenação do Sistema Estadual de Museus de São Paulo)

De 15h às 16h - Proposições e Encaminhamentos (Mediação: Diane Sousa)

Seu Alencar – Encontro Saberes da Caatinga (Exu – PE)

De 16h às 17h - Proposições e Encaminhamentos

Mercês Parente – Apresentação dos Resultados do Seminário Internacional de Patrimônio Cultural Imaterial da Chapada do Araripe

17h30 - Inauguração do Museu Orgânico

Museu Casa de Dona Dinha – Nova Olinda - CE

Local: Bairro Vila Alta

20h - Show Joguinha Gonzaga

Teatro Violeta Arraes

Serviço

Seminário Internacional de Patrimônio da Humanidade da Chapada do Araripe

Data: 06 a 09 de Agosto

Local: Juazeiro do Norte, Crato e Nova Olinda