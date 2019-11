Semana Global de Empreendedorismo começa em todo o país no dia 18 de novembro

“Empreender é viver o futuro hoje”. Esse será o tema da 12ª edição da Semana Global de Empreendedorismo (SGE), que acontece de 18 a 24 de novembro em mais de 170 países. O evento é um movimento que busca inspirar, conectar e capacitar jovens e adultos que se interessem por empreendedorismo. Durante sete dias, acontecerão palestras, workshops, oficinas, feiras, cursos, debates, competições online. No Brasil, a programação se estende ao longo de todo o mês de novembro.

O Sebrae é responsável pela coordenação da Semana Global de Empreendedorismo no Brasil, juntamente com o Conselho da SGE, composto pela Aliança Empreendedora, Anjos do Brasil, Anprotec, Artemisia, Brasil Junior, CONAJE, Endeavor e Junior Achievement; além de órgãos do poder público, empresas, organizações não governamentais, incubadoras, aceleradoras, entre outros agentes da sociedade.

Em todo o país, até o momento estão previstas a realização de cerca de 6800 atividades em aproximadamente 1600 municípios. Somente no Ceará, o

Sebrae estará realizando cerca de 200 atividades, em mais de 60 municípios, envolvendo 75 parceiros. Entre as ações previstas no estado, estão a realização de cursos, oficinas, palestras, seminários, feiras de negócios regionais e feiras de alunos participantes do programa Jovens Empreendedores Primeiros Passos.

A programação completa dos eventos da Semana Global de Empreendedorismo pode ser acessada no endereço eletrônico www.empreendedorismo.org.br.

Maratona Universitário Empreendedor

Também como parte da programação da SGE, o Sebrae/CE realiza no dia 28 de novembro a final da Maratona Universitário Empreendedor, iniciativa que visa despertar a criatividade, inovação e o espírito empreendedor que existe nos estudantes universitários por meio de uma competição de ideias de negócios inovadores e competitivos.

Desde fevereiro, o Sebrae/CE está realizando eventos regionais em universidades, faculdades e institutos federais, onde os alunos participam de uma competição de ideias de negócio inovadoras. Os dois primeiros colocados de cada seleção regional conquistaram o direito de participar das semifinais realizadas na última semana.

Desta etapa, foram escolhidas as seis equipes melhor colocadas, que agora terão a oportunidade de defender seus modelos de negócio para uma banca previamente selecionada. Estas equipes concorrem ao prêmio maior da competição, que é a oportunidade de serem escolhidas para o processo de aceleração dentro do Sebraelab, o que garante seis meses de acompanhamento para que elas se tornem startups viáveis e rentáveis, prontas para o mercado.

SGE

A Semana Global de Empreendedorismo foi criada em 2007 com o objetivo de fortalecer e disseminar a cultura empreendedora. Em 11 anos, os 18 países fundadores da iniciativa, entre eles o Brasil, se multiplicaram para mais de 170.

O movimento chegou no Brasil em 2008 e, desde então, apresentou desenvolvimento incomparável, atingindo em 2014 5.811 atividades, nos 26 estados e no Distrito Federal, contando com mais de 1 milhão e 600 mil participantes.

Em 2018, primeiro ano em que a SGE ficou sob a coordenação do Sebrae, foram realizados 8.296 eventos, em 1.161 cidades, com 670 instituições, alcançando mais de 1 milhão de participantes.

