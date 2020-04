Semana da Dança, Alceu Valença e Festival Varilux: veja a programação cultural deste fim de semana

Com o avanço do coronavírus, as atividades culturais de modo geral estão suspensas. No cenário de distanciamento social, a programação do fim de semana conta com atrações virtuais e gratuitas para animar os dias em casa.

Dentre as lives musicais se destacam os shows virtuais de Alceu Valença, Jorge e Mateus, Léo Santana e Naiara Azevedo, além do Festival do Orgulho, com Pabllo Vittar, Pepita, Mateus Carrilho e mais. Já nas artes visuais, o Festival Varilux de Cinema Francês disponibiliza 50 títulos para serem conferidos online.

Para divertir o sábado (2), o humorista Bené Barbosa lança o show “Papudim, uma boa dose de humor”, reunindo histórias de seu personagem mais consagrado. A Semana da Dança também oferece programação especial com performances, lives e clipes para reafirmar a importância da arte para o desenvolvimento da sociedade.

Confira abaixo uma lista de conteúdos para serem consumidos em casa neste fim de semana:

MÚSICA

Quarta-feira (29)

Jorge Aragão – 20h (YouTube)

Jão – 20h (YouTube)

Marcos e Belutti – 20h (YouTube)

Tribo da Periferia – 20h (YouTube)

Quinta-feira (30)

Banda Eva – 17h (YouTube)

Jefferson Moraes – 18h (YouTube)

Onze:20 – 19h (YouTube)

Duda Beat – 19h (TikTok)

Calcinha Preta – 20h (YouTube)

Filipe Ret – 20h

Chitãozinho & Xororó – 20h (YouTube)

Festival do Orgulho (Pabllo Vittar, Pepita, Mateus Carrilho e mais) – 21h (YouTube)

Matheus & Kauan – 21h (YouTube)

Sexta-feira (1)

Theme e Thiago – 14h (YouTube)

Só Pra Contrariar – 16h (YouTube)

Naiara Azevedo, Humberto e Ronaldo, Gabriel Gava e Ícaro e GIlmar – 16h (YouTube)

Ex-BBB20 Flayslane – 19h (TikTok)

Leonardo e Eduardo Costa – 20h (YouTube)

Jota Quest – 20h (YouTube)

O Encontro (Léo Santana, Harmonia do Samba e Banda Parangolé) – 21h (YouTube)

Sábado (2)

Jorge e Mateus – 17h (YouTube)

Claudia Leitte – 19h (TikTok)

Gino e Geno – 20h (Site oficial)

Midian Lima – 21h (YouTube)

Lulu Santos – 21h30 (YouTube)

Kevin O Chris – 22h (YouTube)

Alok – 22h30 (Rede Globo)

Domingo (3)

Festival Samba Live – 14h

Guilherme e Santiago – 14h (YouTube)

Bruninho e Davi – 16h (YouTube)

Lagum – 16h (YouTube)

Alceu Valença - 18h (YouTube)

Dudu Nobre – 18h (YouTube)

Capital Inicial – 20h (YouTube)

Wanessa Camargo – 20h (YouTube)

Rodrigo Alarcon

Quinta-feira (30), às 18h, no perfil @centroculturalbelchior no Instagram

Para garantir a programação de atividades culturais, o Centro Cultural Belchior promove o projeto “Belchior em Casa”, com shows, cursos e workshop transmitidos através de plataformas online. Nesta quinta, o #NoCentroDaSala vai ser do cantor e compositor paulista Rodrigo Alarcon. O artista realiza pocket show descontraído e intimista, com canções autorais e outros sucessos.

Rodger Rogério

Domingo (3), às 16, no perfil @rodgerrogerioarte no Instagram

Mestre do “Pessoal do Ceará”, Rodger Rogério embala o domingo (3) com grandes sucessos da carreira. Ao lado do filho, Rami Rogério, o cantor também toca lados B, canções do EP “Velho Menino” e inéditas com Clôdo Ferreira e Ieda Estergilda. O repertório conta com músicas como "Ponta do lápis", "Falando da vida", "Chão sagrado", "Curtametragem", "Quando você me pergunta", "Retrato marrom" e muito mais.

Jean Dumont

Todos os dias, às 11h, no canal do Youtube

Desde o início da quarentena, Jean Dumont realiza lives em suas redes sociais para continuar cantando e estar junto ao público. Seja em apresentações solo ou junto ao grupo Farra Dusbons, o cantor e compositor faz releituras de clássicos carnavalescos, forró pé de serra, MPB, Axé e samba, mesclando grandes sucessos das antigas e das novas gerações. As apresentações acontecem todos os dias às 11h. O repertório e estilo são variados e escolhidos de acordo com pedidos do público.

HUMOR

Lailtinho

Quarta-feira (29), às 20h, no Instagram @lailtinhooficial e canal do YouTube

Lailtinho convida Mastrogilda para combater a ociosidade do momento com humor. Além das piadas em formato stand-up e improviso, convidados do cenário musical também farão intervenções durante a transmissão. O evento também tem o objetivo de arrecadar cachê para os artistas envolvidos e cestas básicas para os profissionais de backstage.

Papudim, uma boa dose de humor

Sábado (2), às 19h, no canal do Youtube CEabrindo

Com a impossibilidade de realizar apresentações presencialmente, diversos artistas cearenses têm disponibilizado conteúdo online nas últimas semanas. Neste sábado, o humorista, produtor e pesquisador Bené Barbosa lança o show “Papudim, uma boa dose de humor”, no qual reúne as melhores histórias de seu personagem mais consagrado. Com 15 anos de carreira, o sobralense promete um material inédito, gravado em 2015 no palco do Cineteatro São Luiz - ícone da cidade, na Praça do Ferreira.

DANÇA

Semana da Dança

Comemorado no dia 29 de abril, o Dia Internacional da Dança ganha programação especial, online e gratuita. A Semana da Dança acontece de 27 de abril a 02 de maio de 2020 como uma forma de afirmar a dança como algo imprescindível para o desenvolvimento de qualquer sociedade.

Espetáculos, performances, palestras, lives e clips em comemoração ao Dia da Dança fazem parte das atrações realizadas por agentes de Fortaleza, Itapipoca, Sobral, Cariri, Itapajé e Sertão Central. Na capital, as atividades ficam por conta do Centro Cultural Bom Jardim, da Vila das Artes e do Laboratório Midiadança da UFC. Confira a programação completa e mais informações no site http://semanadadanca.com/

CINEMA

Festival Varilux de Cinema Francês

Por ter seus eventos adiados nos cinemas, o festival que traz a cada ano novidades da cinematografia francesa lança uma versão online e gratuita. Batizada de Festival Varilux em Casa, a mostra traz 50 títulos, disponibilizados no site http://festivalvariluxemcasa.com.br – é necessário apenas um cadastro simples para ter acesso. A seleção é diversa e recente, com comédias, dramas, filmes históricos, fantásticos e infantis, e ficará disponível até o dia 27 de agosto de 2020.