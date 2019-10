Semana da Animação tem abertura hoje no Bom Jardim

De hoje (28) até dia 5 de novembro, acontece a Semana da Animação do Centro Cultural Bom Jardim (CCBJ). O evento marca o Dia Internacional da Animação (DIA), celebrado nesta segunda. A partir das 19h, a programação terá início com a abertura das mostras nacional e internacional no Teatro Marcus Miranda do CCBJ.

Além da exibição das animações, a semana reúne oficinas e workshops para interessados em aprender sobre o metiê da linguagem artística. A abertura do evento integra uma mobilização nacional pela animação. Promovido pela Associação Brasileira de Cinema de Animação (ABCA) há 15 anos, o DIA acontece, ao mesmo tempo, em mais de 150 cidades pelo Brasil. Curtas-metragens de desenhos animados nacionais e internacionais compõem a curadoria.

O DIA se refere à data de 28 de outubro de 1892, há 127 anos, quando Charles-Émile Reynaud realizou a primeira projeção pública de imagens animadas, com a exibição do filme "Pauvre Pierrot", no Museu Grévin (Paris).

Serviço

Semana de Animação do CCBJ

Exibição de filmes e realização de oficinas de animação. De hoje (28) até 5 de novembro, no Centro Cultural Bom Jardim (Rua Três Corações, 400, Bom Jardim). Acesso gratuito. Mais informações: diadanimacao.com.br

Programação

Segunda (28), a partir das 19h

DIA - Mostras nacional e internacional (classificação 14 anos)

Terça (29), das 18h às 21h

Aula 1: Introdução à técnica de Light Painting, com Clayton Bochecha

Quarta (30), às 19h

Mostra Infantil de Cinema de Animação na Praça Central do CCBJ

Quinta (31), das 18h às 21h

AULA 2: Introdução à técnica de Animação Experimental, com Diego Akel

Sexta (1º), das 18h às 21h

AULA 3: Introdução às técnicas de Stop Motion e Pixelation, com Levi Magalhães

Domingo (3), das 9h às 13h e das 14h às 18h

AULA 4: Oficina Prática de Animação, com Clayton Bochecha e Levi Magalhães

Segunda (4), das 18h às 21h

AULA 5: Oficina sobre produção de filmes de animação, com Mariana Medina

Terça (5), às 19h

Mostra Cearense de Animação, no Cineclube do CCBJ